Подмосковье 07 февраля 2024, 10:18 Строительство четырех котельных в Электростали перенесут с 2028-го на этот год Фото: Александра Степанова

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Предложения Электростали по модернизации теплового хозяйства заслушали на региональном штабе под руководством вице-губернатора Евгения Хромушина. В округе есть необходимость обновить объекты, не вошедшие в инвестпрограмму.

«Нужно перенести ряд работ на более ранний срок, в частности, строительство четырех блочно-модульных котельных и тепловых сетей будем двигать с 2028 года на 2024 год. Уверен, что это существенно снизит риски возникновения аварий в будущий осенне-зимний период», — сказал Евгений Хромушин.

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Для повторной оценки ситуации и формирования окончательной программы мероприятий в Электросталь прибудет группа экспертов.

«Мы взяли на себя ответственность: все, что вскроется по результатам опрессовки, будем делать в этом году», — добавил вице-губернатор.

Работа штабов по модернизации теплосетей в Подмосковье продолжается. План работ составят по каждому муниципалитету, после чего мероприятия включат в госпрограмму и начнут реализовывать.

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