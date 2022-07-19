Строительство частных домов в Подмосковье выросло почти вдвое благодаря льготам

В Подмосковье за первое полугодие ввели в эксплуатацию свыше 37 тысяч частных жилых домов. Их общая площадь превысила 5,9 миллиона квадратных метров. Число построенных домов увеличилось практически на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

С сравнении с первым полугодием 2021-го в эксплуатацию ввели на 15 тысяч больше домов.

«Анализ показывает, что рост сегмента ИЖС происходит в том числе благодаря усилению государственной поддержки, а именно появлению льготного кредитования и ипотеки на строительство частных домов, президентской программе по соцгазификации, а также действующей „Дачной амнистии“», — отметила Анна Кротова.

Среди лидеров по вводу частных жилых домов — Раменский округ. Здесь за шесть месяцев построили 3616 домов. На втором месте — Истра с показателем 2788 домов. В Домодедове ввели 1854 объекта.

«Стимул к строительству в частном секторе дала пандемия, но статистика ввода индивидуальных жилых домов в Московской области до сих пор демонстрирует рост показателей. Если же говорить о статистике, касающейся этажности домов, то в жилищном строительстве доминируют двухэтажные здания. За полгода в Подмосковье введено в эксплуатацию порядка 25 тысяч таких домов. На втором месте одноэтажные здания — более 8,5 тысячи. И на третьем месте дома с тремя этажами — свыше 3,5 тысячи», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее стало известно, что почти 44 тысячи жителей Подмосковья воспользовались дачной амнистией в этом году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли вдвое. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.