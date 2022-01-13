Большая помощь маленьким пациентам. Строительство новой детской больницы запланировали ускорить в Красногорске

Строительство Московской областной детской больницы стало одним из самых важных проектов в Красногорске. Уже к концу года планируют завершить монолитные работы. На площадке трудятся 85 человек. О первых этапах доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри детской больницы разместят сразу 28 отделений — там смогут лечить маленьких пациентов не только из Подмосковья, но и со всей страны.

Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев рассказал, что работы здесь не самые простые. Специалисты столкнулись с техногенным грунтом.

Источник фото: телеканал «360»

Тем не менее, по его словам, уже в начале лета запланировали начать возводить первые этажи. Постараются ускорить и срок по всем работам, а по контракту здание должно быть готово к сентябрю 2024 года.

После завершения монолитной работы, а мы ее планируем завершить в конце года, попробуем актуализировать график и сократить сроки Владимир Локтев.

Это значит, что строители постараются выйти на более ранний срок завершения строительства большой детской больницы в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

Следить за возведением медицинского центра уже начали с помощью видеокамер. Они транслируют весь процесс онлайн.

В современном корпусе ежегодно смогут оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов. Больницу возводят по поручению губернатора.

Источник фото: телеканал «360»

В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.