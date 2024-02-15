Подмосковье 15 февраля 2024, 17:20 Строительство более чем 20 предприятий началось в Подмосковье по проекту «Земля за 1 рубль» Unsplash

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Программа «Земля за 1 рубль» направлена на поддержку импортозамещения в Подмосковье. С ее помощью бизнес может реализовывать проекты на льготной основе. Так, в 2024 году по программе началось строительство более 20 предприятий.

«Сегодня в программе „Земля за 1 рубль“ участвуют свыше 140 компаний, из которых 26 уже вышли на этап строительства новых производств. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составит более 14,5 миллиарда рублей», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, на новых предприятиях появится около 2,4 тысячи рабочих мест. Напомним, согласно условиям программы, через три года участок можно выкупить за 15% от кадастровой стоимости. Подобрать землю можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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