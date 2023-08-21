Подмосковье 21 августа 2023, 14:18 Строительство более 20 километров тротуаров начали в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Московской области приступили к строительству более 20 километров тротуаров вдоль региональных дорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На 13 объектах вдоль региональных дорог устраивают корыто, бортовой камень и асфальтобетонное покрытие. Для безопасности пешеходов тротуары будут оборудованы барьерными и пешеходными ограждениями», — рассказал зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

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По его словам, для комфорта маломобильных граждан тротуары оборудуют тактильной плиткой, съездами или пониженным бордюрным камнем.

Больше всего новых тротуаров появится в Орехово-Зуеве. Например, на улицах Гагарина и Пролетарская обустроят более 5,4 километра дорожек. В Егорьевске приступили к устройству корыта тротуара на Касимовском шоссе длиной 2,7 километра от Коломенского шоссе до села Николо-Крутины.

До конца года обустроят более 60 километров новых тротуаров более чем в 28 округах Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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