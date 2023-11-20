Подмосковье 20 ноября 2023, 12:20 Строительство бассейна в центре реабилитации «Ясенки» в Подмосковье планируют завершить в 2024 году Министерство стройкомплекса Подмосковья

Читать 360tv в

Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» определил подрядчика на реконструкцию здания с возведением бассейна. Контракт заключили с ООО «Стройтрасткапитал».

Работы будут выполняться в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Общая площадь земельного участка превышает 2,7 гектара, а здание бассейна будет занимать более одной тысячи квадратных метров.

Реклама

Согласно техническому заданию планируется создание теплого перехода с первого этажа основного здания к блоку бассейна. Там будут расположены основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи и другие технические помещения. Завершение всех работ и передача объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».