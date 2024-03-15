Подмосковье 15 марта 2024, 12:19 Строительство 9-этажного паркинга началось в подмосковном ЖК «ЭКО Видное» Виктория Селиванова

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В жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» началось строительство паркинга. Это будут два отдельно стоящих девятиэтажных корпуса общей площадью 31,6 тысячи «квадратов».

Паркинг сможет вмещать тысячу машин. Здания будут находиться между корпусами «Нестеров» и «Васнецов». По одному из паркингов уже завершили разработку котлована и начали забивать сваи.

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«Паркинги очень востребованы в Ленинском городском округе, в частности в нашем жилом комплексе, поэтому их очень ждут жители. Будем стараться как можно быстрее завершить строительство», — рассказал заместитель руководителя проекта застройщика «Купелинка девелопмент» Михаил Фроловский.

Открыть паркинги планируется во втором квартале 2025 года.

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