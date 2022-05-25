Строительство 6 современных котельных началось в Рузе

Еще шесть новых котельных начали строить в Рузском округе. Они появятся в поселке Тучково, деревнях Старониколаево, Сумароково и в самом городе.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что в Тучкове, например, объект на улице Лебеденко будет обслуживать 4739 человек.

Котельная обеспечит теплом, горячей водой школу на 550 мест, шесть многоквартирных домов, школу-интернат, больницу, дом культуры, ОВД, ВЗУ, физкультурный комплекс и не только.

Новая котельная, оснащенная современным оборудованием, позволит улучшить качество предоставляемых услуг жителям поселка Александр Самарин.

На улице Говорова в Рузе строят котельную вместо устаревшей, которая работала еще с 1977 года.

За счет нового оборудования сократятся траты на содержание объекта — в результате жители получат тепло по сниженному тарифу.

Современная котельная позволит свести к минимуму выброс вредных веществ. Это положительно скажется на экологии.

Еще одну котельную строят на Волоколамском шоссе в Рузе. Она обеспечит теплом жилые дома, социальные постройки, производственные помещения.

Ранее стало известно, что отключения горячей воды в регионе начнутся 1 июня. Это не затронет 486 домов в 15 округах.

Отключения будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся они не более 14 дней. Задача — уложиться за 10 суток, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.