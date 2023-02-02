Подмосковье 02 февраля 2023, 14:47 Строительство 43 объектов началось в Подмосковье в январе

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Новые жилые дома, коммерческие и социальные объекты начали строить в 23 городских округах Подмосковья. В январе работы стартовали по 43 адресам.

Министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал, что в регионе начали строить и реконструировать производственно-логистические здания, объекты социального назначения и транспортной инфраструктуры.

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С начала года застройщики заявили о старте возведения девяти жилых комплексов. Один из них появится в Домодедове. Здесь же построят склад, цех по переработке овощей и административное здание.

Еще три ЖК и производственное помещение со складом начали строить в Химках. В Люберцах приступили к работам по строительству разноуровневого пешеходного перехода, а в Серпухове — поликлиники и двух котельных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с жителями Пушкинского округа строительство инфраструктурных и социальных объектов, ремонт школ и спортивных комплексов, реновацию и модернизацию ЖКХ. Встреча состоялась 1 февраля.