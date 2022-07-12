Строительство 37 зданий одобрили в Подмосковье за неделю

За прошлую неделю в Подмосковье разрешение на ввод в эксплуатацию получили один жилой дом и 17 нежилых объектов. Построены новые детские сады, гостиницы, общежития, административные здания. Кроме того, скоро в регионе построят почти 40 новых зданий.

Жилой дом, который уже в ближайшее время откроет свои двери для новых жильцов, расположен в ЖК «Терра» возле села Внуково в Дмитровском городском округе. Построены также детский сад в Мытищах, общежитие в Раменском, два хостела в Одинцове, новая котельная в Химках, три лабораторно-испытательных корпуса в Химках и некоторые другие здания.

За неделю разрешения на строительство получили еще 37 зданий в Подмосковье. В Ленинском городском округе построят два новых жилых дома, еще по одному в Королеве, Балашихе и Красногорске. Появится новый детских сад, конно-спортивный комплекс в Черноголовке, а также производственно-складское здание в Реутове.