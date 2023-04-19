Подмосковье 19 апреля 2023, 17:11 Строительство 19 складов началось в Подмосковье в этом году Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Еще один склад начали строить в Подольске на территории логистического парка «Валищево». Последнее здание на объекте возведут в мае.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, на складе провели проверку и дали застройщику рекомендации по обеспечению противопожарной безопасности.

Реклама

Площадь объекта превысит 20,6 тысячи квадратных метров. Там будут сортировать, упаковывать и хранить товары, которые не требуют особых условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».