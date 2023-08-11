Подмосковье 11 августа 2023, 16:12 Строительство 19 детсадов стартовало в Подмосковье в 2023 году Главгосстройнадзор Московской области

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С начала 2023 года в Московской области приступили к возведению 19 детских садов в 11 городских округах. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Наибольшее количество дошкольных учреждений строят в Красногорске — четыре детских сада. Также над возведением объектов работают в Мытищах, Балашихе, Ленинском, Химках, Солнечногорске, Богородском, Одинцове, Волоколамске и Люберцах, где появится организация на 560 мест в жилом комплексе «Лермонтовский».

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Также в ведомстве добавили, что в прошлом году в Подмосковье построили 25 детских садов в 13 городских округах.

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