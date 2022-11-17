Подмосковье 17 ноября 2022, 22:32 Строительство 17-этажного дома возобновили в Дмитрове после семи лет простоя

Читать 360tv в

Строительство дома на 329 квартир возобновили в деревне Целено в квартале «Пятиречье» Дмитровского городского округа. В данный момент на объекте бетонируют монолитные железобетонные конструкции каркаса здания.

Строительство дома стартовало в декабре 2015 года. В апреле 2020 года возведение дома полностью остановили из-за банкротства застройщика. Фонд развития территорий принял решение достроить объект.

Реклама

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области направил уведомление о возобновлении строительства в Главгосстройнадзор. Планируется завершить объект в конце следующего года», — отметил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.