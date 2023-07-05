Подмосковье 05 июля 2023, 18:31 Строительство 16 законсервированных объектов возобновили в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье возобновили строительство 16 объектов в десяти округах. Сейчас в Московской области законсервировано примерно 190 объектов.

За полгода в Одинцове возобновили строительство дома № 15 в микрорайоне Восточный, а в деревне Малые Вяземы — возведение жилых корпусов № 10 и № 11. Кроме того, в микрорайоне № 6 в Одинцове снова приступили к строительству многоквартирного дома с офисно-бытовыми помещениями.

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В Красногорске продолжили первую очередь строительства 15-этажного жилого дома в 3-м микрорайоне, а в Раменском — производственно-складского комплекса, мини-ТЭЦ и комплекса теплиц по разведению роз.

Также с начала года в Ступине возобновились реконструкция комбикормового завода, строительство дома и школы на 550 мест.

Ранее строительство этих и других зданий приостановили по всем правилам консервации объекта капитального строительства. Выполнение указанных правил обеспечивает безопасность площадки для посторонних, а также сохранность конструкций и стройматериалов для возобновления строительства с минимальными затратами.

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