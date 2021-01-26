Строительство 15 дорожных объектов завершат в Подмосковье в 2021 году

Девять региональных дорог общей протяженностью свыше 23 километров будет построено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«У нас в 2021 году в работе находится достаточно много объектов. Московская область активно развивается», — заявил он.

Наиболее значимый в этом году проект — новый Афанасьевский мост в Воскресенске. Сооружение позволит разгрузить город от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на А-108 и Новорязанское шоссе.

«Также у нас будет крупная развязка на пересечении федеральной дороги М10 и нашей региональной „Ложки — Поварово — Пятница“. Мы его тоже планируем сдать к лету. Строительство дорог в Подмосковье не останавливается. Мы активно разрабатываем и другие проекты, которые хотим реализовать в ближайшее время», — отметил Алексей Гержик.

Кроме того, по словам министра, к концу года будет сдан путепровод через железную дорогу Ярославского направления в Мытищах, который соединит улицы Фрунзе и Мира. Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.

Гержик отметил, что в Подмосковье уже сданы основные пусковые комплексы ЦКАДа: ПК № 5, ПК № 5-3, ПК № 3, ПК № 4, и частично ПК № 1. Для Подмосковья это очень значимый и большой федеральный проект, подчеркнул министр. Уже во второй половине года дорожники сдадут еще 25 километров пускового комплекса № 1 — фрагмента, соединяющего М-2 «Крым» и Калужское шоссе. Как только эту трассу введут в эксплуатацию, Центральная кольцевая автодорога замкнется.