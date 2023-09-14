Подмосковье 14 сентября 2023, 12:16 Строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе началось в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Уже 13 инвесторов, получивших участки по льготной программе «Земля за 1 рубль», приступили к строительству импортозамещающих предприятий в Подмосковье. Здесь появятся производства различного профиля — от металлообрабатывающих до фармацевтических.

«Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысячи новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реклама

По ее словам, разрешения на начало строительных работ получили компании, размещающие свои проекты в Орехово-Зуеве, Химках, Фрязине, Мытищах и других округах.

Например, в Домодедове расширят производство уникального оборудования в отрасли металлообработки. Компания «Технопарк „Импульс“» возведет на участке металлоперерабатывающий цех, а компания «БиоПроект Пересвет» из Сергиева Посада расширит производственные мощности по выпуску емкостного оборудования из стеклокомпозитов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».