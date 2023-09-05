Подмосковье 05 сентября 2023, 17:58 Строительство 12 крупных торговых центров началось в 2023 году в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил о строительстве 12 новых торговых центров в регионе. Это крупные многофункциональные комплексы, где расположатся продовольственные и хозяйственные магазины, а также предприятия сферы услуг.

Например, в Серпухове построят торговый комплекс с автостанцией, а в Мытищах, помимо торговых площадей, в ТЦ откроют автомойку.

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Самым высоким из объектов, которые начали строить в 2023 году, станет многофункциональный комплекс «Сантерра» в Балашихе. На первом этаже здания разместят торговые объекты и предприятия общественного питания, а помещения со второго по седьмой этаж оборудуют под 156 апартаментов.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача, по его словам, — держать такой темп.