Строительство 12 котельных завершат в Рузском округе до 2021 года. Они обеспечат надежное теплоснабжение

В Рузском городском округе до 2021 года появятся 12 газовых котельных. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

До недавнего времени тарифы на ЖКХ в Рузском городском округе были одними из самых высоких в Московской области. Одна из причин — в муниципалитете много удаленных друг от друга малых населенных пунктов.

Есть поселки, которые в советское время были основаны для обслуживания различных домов отдыха, загородных лагерей, санаториев. В период перестройки многие здравницы закрылись, инфраструктура постепенно пришла в упадок, а многоквартирные дома, в которых проживают семьи персонала тех самых здравниц, остались без горячего водоснабжения.

Отопление этих домов осуществлялось устаревшими котельными на мазутном топливе. Власти Подмосковья выделили средства на строительство в Рузском округе современных модульных газовых котельных.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин заметил, что строительство шести новых газовых котельных, которые заменят существующие устаревшие и экономически неэффективные теплоисточники, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жителей шести населенных пунктов Рузского округа.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Сейчас большинство котельных в муниципальном образовании работает на жидком топливе и угле — из-за того, что в населенные пункты не подведен природный газ. Сейчас к строящимся объектам коммунального хозяйства подводят магистральные газопроводы.

Заместитель главы администрации Рузского городского округа Мария Новикова рассказала, что в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию шести котельных: в поселке дома отдыха «Лужки», деревнях Лихачево, Колодкино, Ивойлово, Грибцово и селе Богородском.

«Новые модульные газовые котельные будут давать тепло и горячую воду в дома, где проживает около 600 человек. Теперь и в маленьких населенных пунктах для людей будут созданы комфортные условия», — сделала акцент Мария Новикова. Замглавы администрации Рузского округа добавила, что цель строительства котельных — снижение тарифа на тепловые услуги для местного населения, ведь до недавнего времени он был одним из самых высоких в Подмосковье.

Строительство модульных газовых котельных ведется на средства бюджета Московской области при софинансировании из муниципального бюджета. Всего в Рузском городском округе планируется построить 12 котельных: шесть в этом году и еще шесть — в 2020-м.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Жительница поселка дома отдыха «Лужки» Наталья Кирюхина пожаловалась, что 80-квартирный жилой дом отапливается от мазутной котельной бывшего д/о.

«Сам дом отдыха давно закрылся, и котельная на ладан дышит. Самое большое неудобство в том, что у нас в многоквартирном доме не было горячей воды даже для того, чтобы помыть посуду», — продолжила Наталья Кирюхина.

Кто-то из жильцов установил себе электрические водонагреватели, кто-то на плите с баллонным газом кипятит воду, чтобы помыться — и это в XXI веке!

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«До недавнего времени мы и мечтать не могли о том, чтобы в нашем маленьком поселке построили новую блочную газовую котельную. Благодаря программе правительства Московской области, ее обещают запустить в самое ближайшее время. Мы этому очень рады: наконец-то мы будем с горячим водоснабжением, да и тепло в квартиры будет подаваться стабильно», — выразила надежду Наталья Кирюхина.

По словам местной жительницы, в перспективе, когда программа по установке 12 новых котельных в Рузском округе будет выполнена, люди ждут, что тариф на отопление и горячую воду снизится, что также немаловажно для каждой семьи.