Подмосковье 04 сентября 2023, 12:34 Строительство 110 жилых домов началось в Подмосковье в этом году Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья получил извещение о начале строительства 110 жилых домов с начала года. Больше всего зданий возведут в Одинцове и Ленинском округе.

Как рассказали в ведомстве, 11 домов будут с подземным паркингом, три — с административными помещениями и три — со встроенными детскими садами. Это восемь среднеэтажных домов, 14 — небольших и 88 высоток.

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Новые дома появятся в 26 округах региона.

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