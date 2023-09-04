04 сентября 2023, 12:34
Строительство 110 жилых домов началось в Подмосковье в этом году
Главгосстройнадзор Подмосковья получил извещение о начале строительства 110 жилых домов с начала года. Больше всего зданий возведут в Одинцове и Ленинском округе.
Как рассказали в ведомстве, 11 домов будут с подземным паркингом, три — с административными помещениями и три — со встроенными детскими садами. Это восемь среднеэтажных домов, 14 — небольших и 88 высоток.
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Новые дома появятся в 26 округах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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