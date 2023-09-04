Подмосковье 04 сентября 2023, 17:21 Строительство 10 медицинских центров началось в Подмосковье в 2023 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство 10 медучреждений началось в Подмосковье с начала года. Это поликлиники для взрослых и детей.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, в Одинцове начали возводить две поликлиники на 390 и 300 посещений в смену. Еще одно учреждение появится в микрорайоне Ковровом в Котельниках.

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Кроме того, поликлиники построят в Лосино-Петровском, Ленинском округе, Лобне, Балашихе, Люберцах и Серпухове.

Также в Королеве началась реконструкция пансионата-профилактория.

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