02 мая 2023, 10:03
Строительный надзор Подмосковья увеличит количество цифровых решений для бизнеса
Главгосстройнадзор Подмосковья примет участие в федеральных проектах Государство для людей» и «Государство для бизнеса». По ним в работу госорганов внедряют принципы клиентоцентричности и расширяют число цифровых решений.
Главгосстройнадзор не первый год ориентируется на принцип клиентоцентричности. Так, жителей информируют о ходе строительства в цифровом виде, на бизнес уменьшают административное давление, а сроки проверок и взаимодействия с надзорными органами сокращаются.
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Ведомство ввело в работу разные цифровые практики. Это онлайн-калькулятор для расчета количества проверок, инструмент для самообследования, приложение для подтверждения устранения нарушений по предписанию и многое другое.
Как отметили в ведомстве, Главгосстройнадзор готов к внедрению новых стандартов, в том числе к расширению перечня цифровых решений и улучшению надзорной работы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что лесопарк в Балашихе преобразится к началу июня. Там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры, а к лету все озеленят и облагородят.
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