Подмосковье 21 марта 2023, 13:04 Строительный надзор Подмосковья рассказал о правилах подготовки рабочих площадок весной Сайт администрации Мытищ

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Главгосстройнадзор Московской области напомнил, как нужно подготовить стройплощадки к теплой погоде. Всего в 2023 году в Подмосковье насчитывается около двух тысяч подобных объектов.

Порядок содержания спецтехники меняется, когда устанавливаются плюсовые суточные температуры. Так, например, в это время вместо пневматического обдува колес необходимо переходить на их мойку с оборотным водоснабжением.

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Кроме того, следует подготовиться и к дождливой погоде. Для этого необходимо наладить на стройплощадке временное проектное водоотведение. Так, можно будет исключить подтопление фундаментов и попадание грязных вод по ливневым стокам в окружающую среду.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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