10 августа 2023, 10:42
Строительный надзор Подмосковья напомнил способы обращения в ведомство
Жителям Московской области напомнили способы, которыми можно обратиться в Главгосстройнадзор. Сделать это можно, позвонив по телефону или заполнив форму обратной связи на сайте ведомства.
Записаться на личный прием министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве можно по телефону: 8 (498) 602-31-91 с добавочным 54424, 54404. Оставить заявку можно и на портале ведомства.
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Внимание жителей обращают на то, что ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-сироты, а также граждане, которые получают государственную социальную помощь, имеют право на внеочередной прием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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