Подмосковье 27 июня 2023, 16:58 Строительный надзор Подмосковья напомнил о начале отбора абитуриентов в МГСУ Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области напомнил о начале набора абитуриентов в Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. Вуз принимает документы на очную и очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

«Университет является самым крупным профильным строительным вузом в нашей стране, имеет статус Национального исследовательского университета. Университет является центром не только строительного образования, но и строительной науки», — сообщил ректор вуза Акимов.

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МГСУ возглавляет рейтинг факультетов московских вузов по версии HeadHunter 2022–2023 года. Университет занял первые места сразу в категориях «Строительство и архитектура» и «Инженерия».

Также более 100 студентов высшего учебного заведения прошли практику в Главгостройнадзоре. Из них 40 нашли работу в надзорном органе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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