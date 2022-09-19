Строительный контроль в Подмосковье улучшили с помощью фото и видео | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 11:01 Поделиться Telegram

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Viber Строительный контроль в Подмосковье улучшили с помощью фото и видео

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Более 300 экспертов Управления технического надзора капитального ремонта ежедневно осуществляют выезды на стройки Подмосковья. Они не только контролируют соблюдение технологий и объемов работ, но и информируют заказчиков о состоянии объектов с помощью фото и видео.

Заказчиками строек, подконтрольных УТНКР, являются Министерство ЖКХ Подмосковья и другие ведомства. Технадзор Московской области контролирует строительство и реконструкцию важных объектов коммунальной инфраструктуры (водозаборные узлы, канализационно-насосные станции, водоводы, коллекторы и другие), капремонт домов, школ, колледжей, техникумов, детских садов, поликлиник, стационаров и родильных домов региона.

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За последние годы был проделан большой путь к развитию компании. Сегодня УТНКР имеет свою экосистему. Фото- и видеоданные, сделанные специалистами в рамках проведения строительного контроля, позволяют заказчику в реальном времени увидеть объекты. Это дает возможность объективно оценивать ситуацию. Доступ к информации внутренней системы имеют более 200 подрядных организаций, все органы местного самоуправления Московской области.

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В декабре начнется масштабная реконструкция очистных сооружений в Звенигороде, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Все работы будут проводиться под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

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