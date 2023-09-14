Подмосковье 14 сентября 2023, 14:13 Строительные отходы на сумму 11 миллионов рублей продали с помощью биржи вторсырья в Подмосковье Фото Минэкологии

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Число пользователей системы обращения с отходами строительства и грунтов в Подмосковье приближается к семи тысячам. Реализовывать вторичное сырье помогает биржа «Снова в дело».

«На прошлой неделе в системе зарегистрировались еще 13 образователей отходов, 25 перевозчиков и один переработчик. За все время выписали уже 39 тысяч 519 электронных талонов на перемещение строительных отходов в Подмосковье», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По словам министра, спрос на вторсырье из боя кирпича и бетона достаточно высокий. Реализовывать материалы помогает биржа «Снова в дело», с помощью которой в Подмосковье уже заключили 25 сделок на сумму 11 миллионов рублей. Сейчас в сервисе зарегистрированы 1 472 пользователя.

«Не только организации заинтересованы в правильном обращении со строительными отходами, но и многие ответственные люди, которым необходимо вывезти их после ремонта или сноса дома. Мы видим, что жители Подмосковья активно пользуются порталом „Организация вывоза отходов на территории Московской области“, где представлены ответственные лицензированные перевозчики», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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