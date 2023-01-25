Подмосковье 25 января 2023, 15:38 Строительные инспекторы Подмосковья выдали с января 12 заключений о соответствии объектов нормам

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Строительство еще 12 объектов завершено в Подмосковье с начала года. Инспекторы Главгосстройнадзора выдали инвесторам заключения о соответствии.

Заключение о соответствии (ЗОС) по завершении строительства выдано для многоквартирных домов в Можайске, Ленинском, Долгопрудном и Дубне. Такие же документы получили склады и предприятия общепита, а также реконструированный историко-художественный музей в Егорьевске.

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«Буквально сегодня Главгосстройнадзор выдал ЗОС компании, которая закончила строительство двух жилых домов на 298 квартир. Жилые корпуса расположены в деревне Ближние Прудищи Ленинского округа», — добавил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В начале года губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков. Это нужно сделать до конца декабря.

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