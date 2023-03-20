Подмосковье 20 марта 2023, 13:49 Строительную компанию в Красногорске привлекли к административной ответственности за загрязнение реки Синички М. Сизов

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Минэкологии Московской области привлекло к административной ответственности строительную компанию «УНР 1187» в Красногорске за загрязнение реки Синички. Постановление вынесли после рассмотрения материалов проверки Красногорской городской прокуратуры.

«Компания эксплуатирует очистные сооружения, которые принимают сточные воды жилого комплекса „Новое Аристово“. В прокуратуру обратились жители поселка Светлые Горы, которые пожаловались на сброс в реку недоочищенных сточных вод», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Проверки подтвердили, что в реку поступали стоки с превышением предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, нитритов и фосфатов. Инспекторы эконадзора наложили штраф на одного из руководителей компании, ответственного за данный участок работы. Прокуратура будет следить за устранением нарушений.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что еще 200 предприятий модернизировали в Подмосковье для улучшения экологии.

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