Подмосковье 21 июня 2023, 11:32 Строительная готовность ж/д станции Ольгино в Балашихе достигла 70% Минтранс Подмосковья

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Строительство железнодорожной станции Ольгино продолжается в Балашихе. На данный момент работы завершили на 70%. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Полностью строительство завершат в августе. Сейчас на станции идет устройство конкорса, который обеспечит безопасный переход через железную дорогу.

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«На данный момент уже завершили строительство платформы, устройство металлоконструкции навесов. Закончили платы прохожей части конкорса и покрытия южного вестибюля», — добавили в ведомстве.

Строительство станции Ольгино улучшит транспортную доступность более чем для 60 тысяч жителей. В скором времени на ж/д станции построят пассажирскую платформу с навесом. Отмечается, что сходы в город и на платформы будут доступны для маломобильных граждан.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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