Подмосковье 23 ноября 2023, 17:50 Строительная готовность ж/д перехода в Серпухове превысила 70% Гореловский Валерий

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Новый переход над ж/д путями соединит Привокзальную площадь Серпухова с микрорайоном имени Ногина. Длина дорожного объекта составит 128 метра, а ширина — четыре метра. На данный момент работы выполнили более чем на 70%.

«Стадия третьего павильона четвертой опоры. Монолитная часть — 100% выполнена, сейчас там ведутся работы по монтажу лестничных сходов. Пролетное строение № 3 установлено, третья опора — 100% готовность», — отметил начальник участка компании ООО «Меридиан» Дмитрий Иванов.

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В ближайшее время проведут монолитные работы на ригельной части второй опоры, а также установят пролетные строения. Эти работы завершат к 20 декабря, и останется только выполнить фасадные работы и остекление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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