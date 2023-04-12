Подмосковье 12 апреля 2023, 16:03 Строительная готовность уникального центра реабилитации в Сергиевом Посаде превысила 50% Фото: Дмитрий Зайчиков

Читать 360tv в

В Сергиевом Посаде продолжается строительство уникального социально-реабилитационного центра. Он станет первым в стране учреждением, где совершеннолетние люди с ОВЗ смогут пройти адаптацию, получить профессиональные навыки и подготовиться к самостоятельной жизни.

«Готовность объекта превышает 50%. Стройка идет с опережением графика. Строители планируют завершить все работы до конца 2023 года», — сообщил депутат Мособлдумы Александр Легков.

Реклама

Согласно проекту, учреждение будет включать восемь корпусов: жилые помещения и учебно-производственные мастерские. Также в центре появятся столовая, актовый зал и бассейн. Корпуса расположатся недалеко от семейного центра имени Мещерякова, где ребята, имеющие ограничение по слуху и зрению, живут и учатся до 18 лет. Учреждение находится в ведении министерства социального развития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».