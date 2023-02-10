Подмосковье 10 февраля 2023, 14:54 Строительная готовность уникального центра реабилитации слепоглухих в Сергиевом Посаде достигла 50%

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Строительство социально-реабилитационного центра для слепоглухих продолжается в Сергиевом Посаде. Готовность объекта на данный момент составляет 50%.

«На площадке более 100 рабочих и восьми единиц техники. Выполняются кровельные, отделочные работы, устройство инженерных сетей. Смонтированы первые оконные блоки», — уточняется в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

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Центр планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Социально-реабилитационный комплекс будет состоять из трех двухэтажных жилых зданий, корпуса производственных помещений и мастерских, актового зала и помещений для проведения культурно-массовых мероприятий. Там также расположатся бассейн и спортзал. Общая площадь центра составит более 17,5 тысячи квадратных метров.

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Социально-реабилитационный объект уникален тем, что это первый в России центр сопровождения воспитанников с нарушениями слуха и зрения от 18 лет до 35 лет. Более 100 пациентов смогут проживать здесь, лечиться и обучаться профессиям.

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