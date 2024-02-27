Подмосковье 27 февраля 2024, 11:57 Строительная готовность третьей школы в ЖК «Пригород лесное» в Ленинском округе достигла 48% Группа «Самолет»

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Строительство третьей школы в жилом комплексе «Пригород Лесное» продолжается в Ленинском округе. На данный момент работы выполнили на 48%, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас на площадке трудятся 100 человек и две машины. Строители практически завершили монолитные работы и кладку внешних и наружных стен. Также рабочие почти завершили установку остекления и приступили к отделочным работам и благоустройству территории.

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Согласно проекту, в школе обустроят основные и специализированные кабинеты. В здании предусмотрены большой актовый зал с эстрадой, библиотечно-информационный центр с медиатекой, мастерские для трудового обучения и два спортивных зала с душевыми.

Прилегающую территорию также благоустроят: там появятся зоны для тренировки ловкости и координации, мини-поле для футбола, две беговые дорожки и площадку для спортивных игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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