Подмосковье 14 декабря 2022, 16:56 Строительная готовность станции скорой помощи в Ногинске достигла 70%

Читать 360tv в

Строительство новой станции скорой помощи в Ногинске завершено уже на 70%. Рабочие занимаются фасадом и отделкой внутренних помещений. Ход работ находится на личном контроле главы Богородского городского округа.

История скорой помощи в Ногинске началась с деревянного барака на улице Рогожская. Там было невозможно работать, и врачей перевели в другое здание на шоссе Энтузиастов. Но совсем скоро у них появится собственное помещение.

Реклама

«Толчок ко всему этому процессу <…> произошел [из-за] критического состояния здания, была возможность даже его обрушения. Наша администрация вышла с инициативой и помогла с обустройством этого прекрасного здания», — рассказал заведующий Ногинской подстанцией скорой медицинской помощи Андрей Чернов.

Реклама

Новая станция будет трехэтажной. На первом этаже разместится дежурная служба и рабочие кабинеты. На втором будет отсек отдыха сотрудников, а на третьем — административная часть. Также будет большой гараж на 15 машин и уличная парковка.

«Работы все идут согласно графику. <…> Успокаиваться нельзя, все идет по плану, но еженедельно держим на контроле», — отметил заместитель главы администрации Богородского городского округа Олег Шойко.

На объекте задействовано 93 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и четыре единицы техники. Станция на 2-й Глуховской улице в Ногинске начнет работу в 2023 году.

«Строительство станции скорой медицинской помощи — это важный проект не только для сотрудников медицинской помощи, но и для всех жителей Богородского городского округа. <…> Подрядчику поставлена задача до конца 2023 года построить, но по динамике мы видим, что работы будут завершены и досрочно», — сказал депутат Московской областной Думы Марк Черемисов.

Строительство объекта идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».