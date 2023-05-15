Подмосковье 15 мая 2023, 15:38 Строительная готовность стадиона «Спартак» в Серпухове превысила 95% фотографии: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

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В Серпухове реконструируют стадион «Спартак». На данный момент работы выполнены более чем на 95%. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«После завершения реконструкции в Серпухове появится современный спортивный объект, оснащенный всесезонным футбольным полем с подогревом и легкоатлетическим сектором с беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину и мультиспортивной площадкой», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Также на стадионе разместят трибуны на 2,5 тысячи мест и административно-бытовой корпус. Отмечается, что для людей с ограниченными возможностями здоровья будут установлены лифты.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. К реконструкции спортивного объекта приступили в 2021 году.

«На стадионе полностью модернизировано основное футбольное поле. На территории установлены мачты освещения, звуковое оборудование, информационное табло», — добавил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Открытие стадиона «Спартак» в Серпухове для жителей запланировано на лето 2023 года.

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