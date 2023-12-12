Подмосковье 12 декабря 2023, 18:57 Строительная готовность спорткомплекса в Домодедове превысила 95% Минстрой МО

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Строительство спортивного комплекса «Авангард» продолжается в Домодедове. На данный момент работы на объекте завершили на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас в спорткомплексе проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования, а также расставляют мебель. На прилегающей территории уже появилась парковка и места для отдыха.

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Это будет первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Одновременно там смогут заниматься 60 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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