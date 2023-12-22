Подмосковье 22 декабря 2023, 13:43 Строительная готовность школы в поселке Немчиновка достигла 75% Министерство стройкомплекса МО

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Школу на 550 мест возводят в поселке Немчиновка в Одинцовском округе. Строительная готовность объекта достигла 75%.

Сейчас подрядная организация занимается кровельными и фасадными, работами, а также внутренней отделкой помещений и благоустройством территории.

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«На стройплощадке задействовано 213 рабочих и пять единиц спецтехники. Ведется монтаж инженерных сетей, отделка помещений, подключение опор уличного освещения, наружного ограждения, сантехнические работы», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В новой школе обустроят мастерские для уроков труда, библиотечно-информационный центр, медицинский блок, кабинеты иностранных языков, обеденную зону, учебные кабинеты, актовый и спортивный залы. Откроют учреждение в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов.

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