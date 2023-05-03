Подмосковье 03 мая 2023, 12:11 Строительная готовность школы в подмосковном селе Озерецком превысила 50% фото минстроя мо

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Строительство школы на 550 мест продолжается в селе Озерецком Дмитровского округа. На данный момент работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 130 рабочих и 19 единиц техники. Продолжается монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, устройство фасадных конструкций. Строители приступили к планировке прилегающей территории под спортивное ядро и игровые площадки», — говорится в сообщении.

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В новой четырехэтажной школе разместятся 22 класса, а общая площадь учебного учреждения составит около 12 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в школе появятся лаборантские и мастерские, актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой и столовая. Все работы планируют завершить в декабре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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