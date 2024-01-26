Подмосковье 26 января 2024, 16:23 Строительная готовность школы в микрорайоне Катюшки в Лобне превысила 50% Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительная готовность школы на 2,2 тысячи мест в Лобне составляет более 50%. Эта школа будет одной из самых больших в Подмосковье. С ее открытием у детей в микрорайоне Катюшки появится возможность учиться рядом с домом.

Сейчас на объекте продолжается монтаж инженерных сетей и оборудования. Строители также укладывают кафель, монтируют фасад, занимаются устройством внутренних перегородок и полов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В четырехэтажном здании общей площадью более 30 тысяч квадратных метров разместятся классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, читальный зал с ИT-зоной и медицинский блок.

Рядом со школой построят беговые дорожки, спортивные площадки для командных игр. Также обустроят экологическую тропу и площадку для общешкольных мероприятий.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Сдача объекта намечена на начало августа 2024 года.

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