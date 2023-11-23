Подмосковье 23 ноября 2023, 14:16 Строительная готовность школы в деревне Голубое превысила 50% Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Строительство школы на 1375 мест в деревне Голубое началось весной 2022 года. Сейчас строительная готовность объекта превысила 50%.

Уже завершены работы по возведению фасада, установлены окна на всех трех этажах школы. Ведется устройство кровли, алюминиевых конструкций и витражей на лестничных маршах, а также продолжается прокладка инженерных сетей и монтаж лифтового оборудования.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Отклонений от графика строительных работ не зафиксировано, школу сдадим в установленный срок. На сегодняшний день строительная готовность составляет более 50%. Работы выполняет подрядчик „Крост-Д“, на объекте задействовано более 120 рабочих и девять единиц техники», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Отмечается, что школа станет самым большим объектом образования в округе. Ее площадь составит 23 тысячи квадратных метров. Строительство ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование». Завершить работы планируется к сентябрю 2024 года.

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