Подмосковье 19 апреля 2023, 14:40 Строительная готовность школы в деревне Голубое под Солнечногорском составила 26%

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Школу на 1375 мест возводят в деревне Голубое. Строительная готовность объекта составляет 26%. Работы контролирует администрация городского округа Солнечногорск и инициативная группа родителей.

Сейчас специалисты проводят устройство фундаментной плиты, монтаж железобетонного каркаса и пристенного дренажа будущего здания.

В школе будет четыре этажа, на которых разместятся просторные классы, учебные лаборатории, спортивные и актовые залы, общественные зоны, столовая и административный блок. Школа будет оборудована с учетом доступности для маломобильных групп населения. Также благоустроят прилегающую территорию.

«Деревня Голубое активно растет, и большая современная школа здесь очень нужна. Благодарю губернатора Андрея Воробьева, при его поддержке [мы вошли] в президентский проект (проект „Образование“ — прим. ред.), и в деревне Голубое будет построена самая большая школа округа», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на сегодняшний день в регионе ведется строительство 37 новых школ.

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