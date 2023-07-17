Подмосковье 17 июля 2023, 16:42 Строительная готовность школы в деревне Голубое под Солнечногорском достигла 29% пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Завершилось возведение каркаса школы в деревне Голубое под Солнечногорском. Строительная готовность объекта достигла 29%.

Строительство школы для 1,3 тысячи учеников началось в деревне Голубое в этом году. По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова работы на объекте проконтролировал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.

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Работы выполняет подрядчик «КРОСТ-Д», на объекте задействованы 95 рабочих и 12 единиц техники. Строители завершили монтаж вертикальных модульных конструкций и устройство теплосети. До конца июля планируется закончить монтаж фасадных стеновых панелей.

«Деревня Голубое активно растет, и большая современная школа здесь очень нужна. Благодарю губернатора Андрея Воробьева — при его поддержке наш округ вошел в президентский проект (проект „Образование“ — прим. ред.), и в деревне Голубое будет построена самая большая школа округа — на 1375 мест», — сказал Константин Михальков.

Посещать новую школу смогут 500 учеников начальных классов, 875 учеников средних и старших классов. В здании также обустроят учебные лаборатории и общественные зоны, актовый зал, столовую и библиотеку. Во дворе построят стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки.

Завершить все работы и открыть новый объект образования планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о рекорде в образовании — три учителя из разных округов региона подготовили по шесть учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ.

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