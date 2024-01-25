Подмосковье 25 января 2024, 11:45 Строительная готовность школы в деревне Голубое достигла 50% Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Продолжается строительство школы на 1375 мест в деревне Голубое под Солнечногорском. Строительная готовность объекта достигла 50%.

Специалисты занимаются устройством кровли и внутренних инженерных сетей, устанавливают лифты и алюминиевые конструкции: витражи на лестничных маршах, в спортзалах и актовом зале. Работы выполняет подрядчик «Крост-Д». На объекте задействовано более 120 рабочих и 10 машин.

Реклама

«Улучшение социальной инфраструктуры округа является для нас приоритетной задачей. Деревня Голубое — самая динамично развивающаяся территория округа, и большую современную школу здесь с нетерпением ждут жители. Все работы на объекте завершим летом 2024 года, чтобы 1 сентября дети пошли уже в новую школу», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

В четырехэтажном здании общей площадью более 23 тысячи квадратных метров обустроят актовый зал на 400 мест, два спортивных зала для начальной и основной школы, читальный зал с ИT-зоной и учебные кабинеты. Во дворе оборудуют стадион с легкоатлетическим сектором, детскими игровыми и спортивными площадками.

Объект возводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».