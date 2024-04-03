Подмосковье 03 апреля 2024, 15:56 Строительная готовность школы в 5-м микрорайоне в Жуковском превысила 50% Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство школы на 1,1 тысячи мест продолжается в 5-м микрорайоне в Жуковском. Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года. На данный момент строительная готовность школы превысила 50%.

«На объекте более 170 рабочих и пять единиц техники. Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей, также строители приступили к отделке помещений», — сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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Согласно проекту, в четырехэтажном здании школы обустроят блоки начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. Помимо учебных классов, в здании появятся лаборатории и мастерские, спортивные залы, пищеблок, а также библиотека с медиатекой.

Прилегающую территорию благоустроят: там появится стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки и игровые комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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