Подмосковье 14 июня 2023, 12:32 Строительная готовность школы в 5-м микрорайоне в Чехове превысила 80% Минстрой МО

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В 5-м микрорайоне в Чехове продолжается строительство школы на 825 мест. На данный момент работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школу возводят по нацпроекту «Образование». Ожидается, что строительство завершится уже в августе.

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«На объекте более 180 рабочих и пять единиц техники. Выполняется внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, фасадные и кровельные работы, благоустройство территории», — добавили в ведомстве.

Для школьников обустроят все необходимое: учебные классы и кабинеты для внеурочной деятельности, спортивный и актовый залы, а также столовую и медкабинет. Кроме того, в школе появится библиотека с читальным залом и IT-зоной, столярная, слесарная и швейная мастерские. Прилегающую территорию также благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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