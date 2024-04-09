Подмосковье 09 апреля 2024, 12:56 Строительная готовность школы на Трубецкой улице в Балашихе превысила 50% Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство школы на 1,5 тысячи мест продолжается на улице Трубецкой в Балашихе. На данный момент объект возвели более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Рабочие выполняют устройство фасадов, устанавливают оконные блоки, монтируют инженерные сети. Внутри продолжается отделка помещений.

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Согласно проекту, в здании предусмотрено размещение учебных классов, помещений групп продленного дня, спортивного зала, кабинетов логопеда и психолога, а также читального зала с IT-зоной.

Прилегающую территорию благоустроят - там появится стадион с беговыми дорожками. Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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