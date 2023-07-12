Подмосковье 12 июля 2023, 13:11 Строительная готовность путепровода на Октябрьском проспекте в Люберцах превысила 60% Минтранс Подмосковья

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На Октябрьском проспекте в Люберцах продолжается строительство путепровода. Рабочие выполнили монтаж 100 балок из 140 запланированных. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Параллельно завершается устройство опор искусственного сооружения — готовы 11 из 15 опор. Также продолжается устройство подпорных стен путепровода, проводится омоноличивание межбалочных швов и установка деформационных швов», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По его словам, общая строительная готовность объекта составляет около 60%. Открыть движение по путепроводу планируется в сентябре 2023 года.

Новое искусственное сооружение позволит перераспределить транспортные потоки в районе загруженных перекрестков на Красной и Смирновской улицах. Кроме того, путепровод улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта примерно на 20-30 минут.

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