Подмосковье 18 мая 2023, 16:39 Строительная готовность поликлиники в селе Новопетровском превысила 60% Министерство ЖКХ МО

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В селе Новопетровское Истринского округа продолжается капитальный ремонт поликлиники. На данный момент строительная готовность объекта превышает 60%. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

«В настоящее время под контролем экспертов технадзора на объекте проводится монтаж входной группы цокольного этажа, каркасов для стеновых панелей, системы канализации, электроснабжения и прокладка сетей связи, систем вентиляции и кондиционирования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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После капитального ремонта в учреждении появятся новые коммуникации, обновленный подвал и все внутренние помещения. Медучреждение оснастят современным оборудованием и мебелью.

За ремонтом поликлиники следят специалисты ГБУ МО «УТНКР». Это гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете, а также использование качественных строительных материалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье достигло плюсового баланса в трудоустройстве врачей. Он добавил, что, когда главные врачи и руководители городских округов работают сообща, результаты превосходят ожидания.

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