18 мая 2023, 16:39
Строительная готовность поликлиники в селе Новопетровском превысила 60%
В селе Новопетровское Истринского округа продолжается капитальный ремонт поликлиники. На данный момент строительная готовность объекта превышает 60%. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
«В настоящее время под контролем экспертов технадзора на объекте проводится монтаж входной группы цокольного этажа, каркасов для стеновых панелей, системы канализации, электроснабжения и прокладка сетей связи, систем вентиляции и кондиционирования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
Реклама
После капитального ремонта в учреждении появятся новые коммуникации, обновленный подвал и все внутренние помещения. Медучреждение оснастят современным оборудованием и мебелью.
За ремонтом поликлиники следят специалисты ГБУ МО «УТНКР». Это гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете, а также использование качественных строительных материалов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье достигло плюсового баланса в трудоустройстве врачей. Он добавил, что, когда главные врачи и руководители городских округов работают сообща, результаты превосходят ожидания.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поликлиники
Ремонтные работы
Реклама
Реклама