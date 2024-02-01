Подмосковье 01 февраля 2024, 10:33 Строительная готовность поликлиники на Заречной улице в Лобне достигла 55% Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Новую поликлинику возведут на Заречной улице в Лобне к концу года. Сейчас строительная готовность объекта достигла 55%.

По словам временно исполняющей полномочия главы городского округа Лобня Анны Кротовой, первые посетители смогут оценить новое учреждение уже в конце 2024 года. Поликлиника будет соответствовать самым высоким стандартам, принятым в Подмосковье.

Реклама

Подрядчик не только возведет здание и проложит коммуникации, но и обеспечит учреждение современным оборудованием, а также благоустроит прилегающую территорию.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Самая важная задача, которая ложится на нас — укомплектовать поликлинику специалистами. Эту работу уже начали. В подборе кадров помогают меры социальной поддержки, принятые в регионе. Например, возможность социальной ипотеки для медиков и субсидии на аренду жилья», — отметила Анна Кротова.

Она также планирует лично посетить строительные площадки социальных объектов в Лобне, чтобы оценить темпы и качество работы подрядчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».