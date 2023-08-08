08 августа 2023, 16:51
Строительная готовность поликлиники на улице Жукова в Егорьевске превысила 80%
В Егорьевске на улице Жукова продолжается капитальный ремонт поликлиники. За всеми работами следят представители МО «УТНКР». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Капитальный ремонт поликлиники начался весной прошлого года. На сегодняшний день под контролем специалистов технадзора выполнено более 80% общего объема запланированных работ», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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На данном этапе в здании проводят отделочные и инженерные работы, а также занимаются благоустройством и монтажом керамогранита на цоколе. Завершить все работы планируют до конца года.
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